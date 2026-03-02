Le pidió que lo llamara cuando se divorciara, pero cuando ella lo hizo, entró en pánico

Una frase que muchos dicen en tono de broma terminó convirtiéndose en su peor pesadilla.

Una joven se casó y, tiempo atrás, uno de los chicos con los que salía le había dejado un mensaje que parecía inofensivo: “Cuando te divorcies, llamame”. Lo que no esperaba era que ella lo tomara en serio.

Meses después, el celular de Santiago vibró con un mensaje inesperado.

“Hola, ¿cómo estamos?”, decía el texto.

“Hola, todo bien, ¿y vos?”, respondió él sin sospechar nada.

“Bien, me divorcié”, contestó ella, entre risas.

Sin perder tiempo, agregó: “¿Vos cómo estás? ¿Cuándo nos vemos?”.

Lo que parecía el inicio de un reencuentro romántico dio un giro inesperado.

El tuit que se volvió viral

Santiago decidió no responderle y, en lugar de eso, publicó la captura del chat en la red social X. La imagen fue compartida por la cuenta Motorpsico_uy y rápidamente explotó en interacciones.

“Hace un tiempo le mandé a una el clásico ‘cuando te divorcies llamame’. ¿Qué hago? ¿La bloqueo?”, escribió en la publicación.

El posteo superó los 2,7 millones de visualizaciones y acumuló más de 40 mil “me gusta”. Pero lejos de recibir apoyo, la mayoría de los comentarios fueron lapidarios.

“Boquean y después se comen los mocos”, “hacete cargo de lo que pediste”, “vos agitaste, ahora bancatela” y “el que abandona no tiene premio” fueron algunas de las respuestas que se repitieron.

Lo que empezó como una frase lanzada al aire terminó convirtiéndose en una situación incómoda frente a millones de personas.

Porque en redes —y en la vida real— a veces las palabras vuelven. Y cuando lo hacen, no siempre estamos listos.

