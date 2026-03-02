“Quedamos atrapados”: sobrevivientes del accidente aéreo relatan minutos de terror

Desde una cama del Hospital del Norte de El Alto, Percy y Gualberto intentan reconstruir los minutos que marcaron sus vidas. Ambos resultaron heridos cuando el avión de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) impactó contra el tráiler en el que se encontraban.

Aún convalecientes, aseguran que estar vivos es un milagro.

“El vehículo quedó totalmente destrozado, nosotros quedamos atrapados dentro. Todo parecía una escena de terror”, relató uno de los afectados.

Según cuentan, no podían salir por sus propios medios hasta que un bombero logró abrir la puerta del motorizado y rescatarlos.

“Recién cuando abrieron el lado derecho pudieron sacarnos. Ahí nos dimos cuenta de la magnitud de lo que había pasado”, recordó el otro sobreviviente.

Ambos describen momentos de confusión y desesperación.

“Había personas por aquí y por allá, heridos, todo era caos”, señalaron.

Pese a las lesiones, agradecen la rápida intervención de los equipos de emergencia y el apoyo recibido en el hospital, donde continúan bajo observación médica.

