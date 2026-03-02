TEMAS DE HOY:
Mi Teleférico reanuda cobro con billetes serie B validados por el BCB

La empresa indicó que aceptará billetes de Bs 10, 20 y 50 que estén dentro del rango validado por el BCB.

Red Uno de Bolivia

02/03/2026 12:42

Foto: ABI
La Paz

La Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico informó que reanudó la recepción en caja de los billetes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50 de la serie B, en cumplimiento a una disposición del Banco Central de Bolivia (BCB).

La empresa precisó que solo se aceptarán aquellos billetes que se encuentren dentro del rango habilitado por el ente emisor.

En caso de que un billete esté fuera de los parámetros establecidos, los cajeros deberán rechazarlo conforme al proceso de validación correspondiente.

 

Mi Teleférico pidió comprensión a los usuarios ante eventuales demoras, ya que la verificación podría generar tiempos adicionales en el servicio.

Asimismo, recordó que continúan vigentes las opciones de pago mediante tarjetas, código QR y la aplicación YALA, que permite realizar recargas digitales.

El BCB anunció que los billetes de la serie B mantienen plena validez, excepto aquellos que fueron sustraídos tras el siniestro aéreo, los cuales serán retenidos y reportados para su investigación.

