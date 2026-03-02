“Corrí por alcohol y algodón”: madre e hijo ayudaron tras el accidente en El Alto

En los primeros minutos tras el accidente del avión Hércules C-130 en El Alto, Rosmery Flores y su hijo Saúl auxiliaron a tripulantes heridos y habilitaron su vivienda como un espacio improvisado de atención.

“Yo estaba orando por los truenos cuando sentí un golpe muy fuerte, como si algo hubiera caído”, relató Rosmery. Segundos después, una colaboradora le avisó que un avión se estaba quemando.

Al salir, encontró a la aeronave siniestrada y a varios tripulantes intentando ponerse a salvo. Junto a vecinos, trasladaron a dos heridos hasta la vereda y los sentaron en sillas que sacaron de inmediato.

“Estaban cubiertos de sangre. Corrí a traer alcohol y algodón para limpiarles el rostro”, contó. Con telas improvisadas cubrieron una herida en la cabeza mientras pedían ambulancias.

Saúl intervino desde el primer momento. Intentó frenar el tránsito en la avenida y asistió a un tripulante con lesiones en una pierna.

“Le pregunté qué había pasado y me dijo que la pista estaba resbalosa”, recordó, al señalar que el herido estaba en shock, pero consciente.

Con el paso de los minutos, el sector se volvió más tenso. Ante la demora de asistencia y el desorden, la familia decidió abrir por completo su tienda y su casa.

“Vimos que había policías, militares, bomberos y civiles heridos. Entonces dijimos: que entren, aquí los vamos a atender”, explicó Saúl.

La atención se prolongó hasta la madrugada. Cuando el gas se expandió por la zona debido a enfrentamientos, habilitaron la planta alta para resguardar a heridos y rescatistas.

“Lo importante era protegerlos”, añadió Rosmery.

Incluso parte del material recuperado de la aeronave quedó bajo custodia en el inmueble hasta ser recogido oficialmente.

La emergencia dejó 22 fallecidos y decenas de heridos. En medio del dolor, la vivienda de esta familia se convirtió en un refugio donde primó la solidaridad.

“En ese momento no piensas en otra cosa. Solo quieres ayudar”, concluyó Rosmery.

En medio del dolor y la confusión, su casa se convirtió en un refugio improvisado donde primó la empatía frente a la tragedia.

