Dolor en Tacacoma: familia Pérez es velada tras la tragedia aérea

El municipio de Tacacoma, en la provincia Larecaja del departamento de La Paz, vive jornadas de duelo. En la sede social de la población son velados cuatro integrantes de la familia Pérez, una de las más afectadas por la tragedia aérea.

Marcial Pérez agradeció el acompañamiento de vecinos y familiares que caminaron durante horas para llegar al velorio.

“Agradecer aquí a mis visitantes, acompañantes, tanto del pueblo y familiares que han llegado con una caminata de horas para ver a sus sobrinitos, a sus primos. Toda la noche me acompañan”, expresó.

La familia perdió a siete integrantes en el accidente. Dos fueron enterrados en la ciudad de El Alto, uno trasladado a la comunidad de Ananea y cuatro son despedidos en Tacacoma.

Entre las víctimas se encuentran la esposa de 58 años de Marcial Pérez, uno de sus hijos, un hijastro y la abuela del menor fallecido.

“Es toda mi familia, comenzando de la abuela hasta el pequeño”, lamentó.

El único sobreviviente directo es un niño de 12 años, quien permanece internado en el Hospital del Norte de El Alto. Su estado es delicado y recibe atención médica especializada y apoyo psicológico.

“Es lo más doloroso que tengo, está internado, respirando recién”, relató su padre.

Durante el velorio, la familia recibió la visita de autoridades nacionales, que comprometieron su apoyo.

La comunidad acompaña el último adiós en medio de muestras de solidaridad y pedidos de justicia, mientras la familia enfrenta una pérdida que impacta a toda la región.

