DT del posible rival de la Verde en el repechaje quedó atrapado en Irán

La selección de Irak atraviesa un imprevisto en plena planificación de su próximo amistoso internacional según reportaron medios de ese país. Su entrenador, Graham Arnold, quedó varado en Dubái debido a restricciones impuestas a los vuelos, lo que le impidió retornar a Bagdad en la fecha prevista.

Según fuentes cercanas a la federación iraquí, el técnico tenía programado viajar el domingo a la capital, pero las limitaciones en el espacio aéreo frenaron su traslado. Desde entonces, permanece en los Emiratos Árabes Unidos a la espera de que se normalice el tráfico aéreo, mientras la dirigencia coordina su regreso lo antes posible.

La situación se produce en un momento clave, ya que Irak se alista para enfrentar el 31 de marzo a Bolivia o Surinam, dependiendo del resultado previo de la Verde. Una vez que Arnold logre volver a Bagdad, se prevé una reunión con la federación para definir la lista de convocados que iniciará una concentración cerrada en Houston antes de trasladarse a Monterrey para el compromiso internacional.

Pese al contratiempo logístico, el cuerpo técnico continúa trabajando a distancia, en medio de la incertidumbre generada por las restricciones que mantienen al seleccionador fuera de su país.

