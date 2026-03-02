Marcelo Martins, a un paso de volver a la Verde

El regreso de Marcelo Martins al fútbol profesional no pasó desapercibido. Tras dos años fuera de las canchas, el delantero volvió a vestir la camiseta de Oriente Petrolero y dejó su sello en la goleada 5-1 frente a Real Tomayapo por el Torneo Repechaje. Su actuación lo coloca nuevamente en el radar de la selección boliviana.

El “Flecheiro” ingresó a los 60 minutos y participó directamente en los tres últimos tantos del compromiso. Primero asistió a Rashid Nacif, luego inició la jugada que terminó en el gol de Jorge Lovera y, en el epílogo del encuentro, ejecutó con precisión el penal que selló el 5-1 a los 97’. Más allá de no estar en plenitud física, mostró jerarquía y olfato goleador.

La reacción de la hinchada fue inmediata. En redes sociales y en las gradas del Tahuichi, los aficionados comenzaron a pedir su nombre en la próxima convocatoria para el amistoso ante Trinidad y Tobago national football team, programado para el 15 de marzo, además del duelo de repechaje frente a Surinam el 26 del mismo mes.

Ahora la decisión está en manos del seleccionador Óscar Villegas, quien, según se conoce, dará a conocer la lista oficial este miércoles. Martins, histórico goleador de la Verde, parece estar cada vez más cerca de volver a vestir la camiseta nacional.

Mira la programación en Red Uno Play