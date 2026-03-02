TEMAS DE HOY:
Marcelo Martins, a un paso de volver a la Verde

El delantero reapareció con gol en Oriente Petrolero y la hinchada ya pide su convocatoria para los próximos compromisos de la selección.

Martin Suarez Vargas

02/03/2026 12:52

Marelo Martins celebrando su gol ante la hinchada de Oriente. Foto: Club Deportivo Oriente Petrolero.
Santa Cruz, Bolivia.

Escuchar esta nota

El regreso de Marcelo Martins al fútbol profesional no pasó desapercibido. Tras dos años fuera de las canchas, el delantero volvió a vestir la camiseta de Oriente Petrolero y dejó su sello en la goleada 5-1 frente a Real Tomayapo por el Torneo Repechaje. Su actuación lo coloca nuevamente en el radar de la selección boliviana.

 

El “Flecheiro” ingresó a los 60 minutos y participó directamente en los tres últimos tantos del compromiso. Primero asistió a Rashid Nacif, luego inició la jugada que terminó en el gol de Jorge Lovera y, en el epílogo del encuentro, ejecutó con precisión el penal que selló el 5-1 a los 97’. Más allá de no estar en plenitud física, mostró jerarquía y olfato goleador.

La reacción de la hinchada fue inmediata. En redes sociales y en las gradas del Tahuichi, los aficionados comenzaron a pedir su nombre en la próxima convocatoria para el amistoso ante Trinidad y Tobago national football team, programado para el 15 de marzo, además del duelo de repechaje frente a Surinam el 26 del mismo mes.

Ahora la decisión está en manos del seleccionador Óscar Villegas, quien, según se conoce, dará a conocer la lista oficial este miércoles. Martins, histórico goleador de la Verde, parece estar cada vez más cerca de volver a vestir la camiseta nacional.

