San Antonio de Lomerío se declara en desastre por inundaciones y queda incomunicado

En sesión extraordinaria, el Concejo Municipal de San Antonio de Lomerío aprobó este lunes la declaratoria de Desastre por Inundaciones en toda la jurisdicción del municipio, ante la magnitud de los daños ocasionados por el desborde de ríos y la afectación a vías de acceso.

El alcalde Ángel Sumami solicitó ayuda inmediata a la Gobernación de Santa Cruz y al Gobierno nacional, al advertir que el municipio lleva más de un mes incomunicado, situación que ha provocado el encarecimiento de productos básicos, además de la escasez de medicamentos y combustibles.

Según el reporte de la autoridad municipal, las aguas de los ríos San Miguelito y San Julián han inundado al menos cinco kilómetros del camino principal que conecta a San Antonio de Lomerío con la ciudad de Santa Cruz.

“Pedimos a nuestras autoridades que nos ayuden a arreglar nuestro camino alterno, que en estos momentos es la única salida que tenemos. Necesitamos maquinaria pesada, no podemos soportar más la escasez de víveres, se nos están acabando los medicamentos y tampoco podemos trasladar a nuestros enfermos a la ciudad”, manifestó Sumami.

La declaratoria de desastre, en el marco de la normativa vigente, autoriza a la Alcaldía a aplicar el reglamento de gastos de emergencia y ejecutar las acciones que el caso amerita. Asimismo, dispone poner en conocimiento la resolución ante la Gobernación de Santa Cruz y el Viceministerio de Defensa Civil, con el fin de gestionar la asistencia correspondiente.

