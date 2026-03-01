Moscoso sigue haciendo historia: título 24 para Bolivia en el raquetbol profesional

El deportista boliviano Conrrado Moscoso volvió a llenar de orgullo al país al conquistar su título número 24 en el Tour Profesional de Ráquetbol. La victoria se produjo en la final del Minnesota Hall of Fame, en Estados Unidos, donde derrotó al estadounidense Kane Waselenchuk.

El partido tuvo un desarrollo exigente. Moscoso cayó en el primer set por 0-15, pero logró una notable remontada al imponerse en los siguientes parciales con marcadores de 15-9 y 11-7, demostrando su jerarquía y fortaleza mental en el torneo.

Con este nuevo campeonato, el representante de Bolivia consolida su presencia en el circuito internacional del raquetbol y suma un logro más a su brillante trayectoria deportiva en el extranjero, manteniendo al país entre los protagonistas de esta disciplina.

