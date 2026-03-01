¿Fuiste sorteado jurado? Revisa las causales y dónde justificar tu inasistencia; hoy es el último día

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó que este domingo 1 de marzo es el último día para que las personas sorteadas como jurados electorales presenten sus excusas debidamente documentadas de cara a las Elecciones Subnacionales 2026.

El plazo rige hasta las 23:59 y el trámite puede realizarse de manera presencial en los Tribunales Electorales Departamentales y a través de la plataforma digital habilitada por el Órgano Electoral Plurinacional https://plataforma-ciudadana.oep.org.bo/auth/signin.

Las autoridades electorales exhortan a la ciudadanía a cumplir con su responsabilidad dentro del marco legal y contribuir al desarrollo de un proceso organizado y transparente.

Causales para presentar excusa

De acuerdo con la información oficial, las excusas pueden presentarse por las siguientes razones:

Enfermedad Estado de gravidez Fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobado Dirigente de organizaciones políticas Candidata o candidato Personas que el día de la elección prestan servicios públicos o privados indispensables Ser mayor de 60 años Tener dependencia directa de personas con enfermedades incapacitantes

Las elecciones subnacionales están previstas para el 22 de marzo de 2026.

Para más información, se habilitó su portal web oficial https://www.oep.org.bo/ y la línea gratuita 800-10-1771.

Sanciones por no presentarse

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, reiteró que la normativa electoral establece dos sanciones principales para quienes no se presenten a cumplir esta función sin justificación válida: la inhabilitación en el padrón electoral y una multa económica equivalente al 50% del salario mínimo nacional, es decir, Bs 1.650.

