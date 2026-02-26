Mario Severich apuesta por educación, salud y caminos para Cochabamba

El candidato a la Gobernación de Cochabamba por la alianza Soluciones con Todos, Mario Severich Bustamante, presentó en Red Uno sus principales propuestas de campaña tras recorrer distintas provincias del departamento.

Severich señaló que una de las mayores demandas en el área rural es la implementación de sistemas de riego y riego tecnificado para fortalecer la producción agrícola y garantizar la seguridad alimentaria. “Es un pilar fundamental para nuestras provincias”, afirmó.

Otra prioridad será la mejora de la infraestructura vial. Indicó que las vías interprovinciales se encuentran en estado “lamentable” y que su gestión apostará por caminos dignos y mantenimiento permanente para asegurar la transitabilidad en todo el departamento.

El candidato, ingeniero civil de profesión y exalcalde de Colcapirhua en dos gestiones (2005-2010 y 2015-2020), destacó su experiencia en administración pública. Aseguró que durante su gestión municipal se destinó el 25% del presupuesto a educación, logrando posicionar a Colcapirhua como referente departamental en esa área.

Además, señaló que en los últimos cinco años realizó un doctorado en educación superior e investigación, lo que lo prepara para liderar la Gobernación con un enfoque técnico y meritocrático, conformando equipos con profesionales calificados.

En el área de salud, propuso la construcción de un hospital de tercer nivel en la provincia de Quillacollo, argumentando que la región del Valle Bajo cuenta con cerca de 500 mil habitantes y necesita infraestructura hospitalaria que atienda también a la zona andina y parte del eje metropolitano.

Severich indicó que también plantea fortalecer la presencia institucional en municipios alejados, señalando que existe una “deuda del Estado” con estas regiones donde aún no se cubren necesidades básicas.

En materia de transparencia, anunció que impulsará un sistema con unidades que cuenten con total autonomía para detectar y denunciar posibles actos de corrupción, replicando experiencias exitosas de control institucional.

Finalmente, afirmó que su gestión priorizará educación y salud en una primera etapa, seguida por infraestructura caminera y proyectos productivos, con el objetivo de equilibrar el desarrollo entre la región metropolitana y las provincias del departamento.

Mira la programación en Red Uno Play