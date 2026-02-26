Sigue en vivo el Foro con Candidatos a la Gobernación de Cochabamba por Red Uno

La Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) desarrolla este jueves el “Foro con Candidatos a la Gobernación de Cochabamba”, un espacio que reúne a los diez postulantes confirmados —ocho varones y dos mujeres— para exponer sus propuestas de gestión.

El evento se realiza en la ciudad de Cochabamba y es transmitido en vivo por Red Uno, media partner oficial, a través de sus plataformas digitales: Facebook, YouTube y TikTok.

Un espacio para contrastar propuestas

El foro busca poner en debate las visiones políticas frente a las demandas del sector empresarial y de la sociedad civil.

El presidente de la ICAM, Wildo Dolz Vásquez, presentará la “Propuesta de Desarrollo para Cochabamba desde la Visión Empresarial”, que plantea convertir al departamento en la tercera economía del país hacia 2030.

Así se desarrolla el foro

La jornada está estructurada en tres bloques principales:

1️⃣ Visión Empresarial

Presentación oficial de la propuesta estratégica de desarrollo.

2️⃣ Exposición de candidatos

Cada aspirante dispone de entre 15 y 20 minutos para presentar su plan de gobierno. El orden de intervención se definió mediante sorteo.

3️⃣ Preguntas y respuestas

Espacio de interacción directa donde el público presente y los espectadores digitales pueden formular preguntas mediante el escaneo de un código QR.

El evento se lleva a cabo en el Centro de Convenciones “El Portal”, ubicado en la avenida Ricardo Jaimes Freyre N° 1929. Aunque la asistencia presencial es por invitación, la transmisión en vivo garantiza que toda la ciudadanía pueda seguir este importante encuentro democrático.

Sigue el evento en vivo:

Mira la programación en Red Uno Play