Conociendo al Candidato: Héctor Cartagena busca la reelección en Quillacollo bajo la bandera de UNE

En una nueva entrega de "Conociendo al Candidato", presentamos a Héctor Cartagena Chacón, quien busca ratificar su mandato en la silla municipal de Quillacollo de la mano del partido Unidad Nacional de Esperanza (UNE).

Abogado con trayectoria en la administración pública, Cartagena se define como un hombre de familia y fe. "Lo más importante en mi vida es Dios, mis hijos y mi vocación de servicio", afirma el candidato, quien comparte su hogar con sus tres hijos y su mascota adoptada, Blanquita. Su decisión de postularse nuevamente responde, según explica, a un pedido de sectores sociales para garantizar la continuidad administrativa del municipio.

La propuesta de Cartagena para el próximo periodo se centra en la renovación urbana y la solución al caos vehicular. Entre sus proyectos estrella destacan:

Saneamiento Básico: Cambio total de los sistemas de alcantarillado y agua potable que ya cumplieron su vida útil.

Pavimentación: Implementación de pavimento rígido utilizando la propia planta de asfalto municipal en zonas críticas.

Obras Viales: Intervención prioritaria en la Av. Blanco Galindo, el colector de la Av. Tomás Bata y la construcción de un paso a desnivel en la Plaza Bolívar para el desfogue del tráfico.

Con la mirada puesta en el desarrollo sostenible, el plan de UNE contempla la creación de un centro ecoturístico en el playón de Marquina. Este espacio incluirá ciclovías, parques infantiles y campos deportivos, proyectándose como un "pulmón ecológico" para todo el departamento de Cochabamba.

Asimismo, en el ámbito cultural y religioso, Cartagena propone la construcción de una imagen monumental de la Virgen de Urcupiña en el sector del Calvario, buscando potenciar la identidad y el turismo regional.

