Ronald Vidal García: El ingeniero que busca transformar Tiquipaya con tecnología y servicios básicos

Con 45 años y una sólida formación como Ingeniero Civil, Ronald Vidal García se presenta como la opción técnica para la silla edil de Tiquipaya. Con maestrías en gerencia de construcción y diplomados en infraestructura, el candidato de Unidad Nacional apuesta por su experiencia profesional para abordar los problemas que, según afirma, "ya no pueden esperar".

Vidal García identificó los ejes críticos de su propuesta, centrados en dar soluciones definitivas a las deficiencias de servicios que afectan la calidad de vida en el municipio:

Salud y Saneamiento: Propone la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) , bajo un modelo de implementación previamente consensuado con la población para evitar conflictos sociales.

Gestión de Residuos: Plantea la creación de una Planta Industrializadora de Basura que permita el reuso y aprovechamiento de desechos, transformando un problema ambiental en un recurso económico.

Movilidad Urbana: El candidato proyecta un Plan de Vías Estructurado para agilizar los accesos y salidas del municipio, buscando posicionar a Tiquipaya como un "destino de vida".

Una de las propuestas más innovadoras de su campaña es la digitalización de la administración pública. Vidal busca implementar una ventanilla única personalizada digital, permitiendo que los ciudadanos realicen trámites y mantengan contacto cotidiano con la alcaldía directamente desde sus dispositivos móviles.

"Tiquipaya tiene problemas urgentes en infraestructura, medio ambiente y torrenteras. Tenemos el conocimiento, la capacidad y la experiencia para realizar el cambio", afirmó Vidal durante su presentación.

Más allá de lo técnico, el candidato destacó su faceta familiar como motor de su postulación. Casado con Janet Vargas y padre de tres hijas, se describe como un defensor del núcleo familiar y de los derechos de los animales, conviviendo con cuatro mascotas en su hogar.

Vidal García concluyó su intervención pidiendo el voto de confianza de la "familia tiquipayeña" para las elecciones del próximo 22 de marzo, asegurando que su gestión se traducirá en desarrollo humano y bienestar real.

Mira la programación en Red Uno Play