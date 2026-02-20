TEMAS DE HOY:
TED Santa Cruz evalúa sanción contra 'Creemos' por difusión de encuestas no autorizadas

Sala Plena del TED espera informe técnico para determinar la sanción económica contra la organización.

Ximena Rodriguez

19/02/2026 21:03

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz inició un proceso de fiscalización contra la agrupación ciudadana "Creemos" tras la difusión de encuestas de intención de voto presuntamente no autorizadas. Su unidad especializada ya realiza el monitoreo de la página oficial del candidato para verificar si los datos publicados cumplen con los registros legales exigidos.

Marco Monasterio, presidente del TED Santa Cruz, confirmó que la Sala Plena tomará una decisión basada en el informe técnico de cumplimiento normativo.

"Hemos solicitado verificar si las encuestas difundidas se encuentran autorizadas; de acuerdo a ese informe la Sala Plena va a proceder de acuerdo a reglamento vigente", señaló la autoridad.

Respecto a las posibles consecuencias, Monasterio aclaró que el castigo se limitaría al ámbito económico, descartando medidas extremas de otras gestiones. Al respecto, indicó que "puede procederse a la sanción económica de la agrupación, pero la inhabilitación de candidaturas ya no se encuentra vigente por ser declarada inconstitucional".

Finalmente, el ente electoral aseguró que el procedimiento seguirá los pasos administrativos correspondientes para garantizar transparencia en el proceso. "Vamos a esperar que el área técnica elabore su informe y vamos a conocerlo oficialmente en Sala Plena", concluyó el presidente del Tribunal.

