Justicia dicta 60 días de prisión para pastor por violencia familiar y doméstica

Tras una audiencia de casi seis horas, un juez ordenó la detención preventiva por 60 días para el pastor peruano Marco Núñez en el centro penitenciario de Palmasola. La autoridad jurisdiccional determinó la medida basándose estrictamente en el delito de violencia familiar o doméstica, descartando inicialmente otros tipos penales.

La Fiscalía anunció que apelará la resolución al considerar que no se tomó en cuenta la agravante por el delito de estupro en esta etapa inicial. Por su parte, la defensa de Núñez calificó la decisión como un avance favorable, argumentando que no se presentaron elementos de convicción suficientes para sostener dicha acusación.

El abogado Víctor Careaga destacó que el juez rectificó interpretaciones previas al establecer que el estupro no figura en el Estatuto de Roma.

“El delito de estupro no es imprescriptible y esta autoridad ha dejado claro que no es un delito de lesa humanidad”, enfatizó el jurista tras concluir el acto.

Mientras el imputado cumple su detención en Palmasola, se aguarda el pronunciamiento oficial de la representación legal de la víctima sobre este giro en la imputación. El proceso entra ahora en una fase de recolección de pruebas donde se definirá si se amplían los cargos conforme a las apelaciones pendientes.

