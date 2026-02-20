TEMAS DE HOY:
Policial

¿Dónde se encuentra Nemesia Achacollo? Fiscal general brinda detalles sobre la orden de aprehensión

La Fiscalía advierte que la orden de aprehensión ya está en manos de la Policía Boliviana.

Ximena Rodriguez

19/02/2026 21:17

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, confirmó la emisión de un mandamiento de aprehensión contra Nemesia Achacollo por el caso Fondo Indígena en La Paz. La determinación fue tomada luego de que la investigada no presentara un justificativo legal ante el llamado del Ministerio Público.

"No acreditó legalmente su inasistencia a este llamado; el fiscal ha pronunciado su disposición de ordenar un mandamiento de aprehensión bajo el artículo 224", explicó Mariaca. Esta medida busca garantizar que la exautoridad sea conducida por la fuerza pública para prestar su declaración informativa pendiente.

La orden judicial ya ha sido remitida a la Policía Boliviana, institución encargada de dar cumplimiento al arresto de manera inmediata.

Mariaca enfatizó que "el saber dónde está es parte del trabajo de la Policía", delegando la responsabilidad operativa de la captura a dicha entidad.

Sobre su posible paradero, la Fiscalía General maneja información de inteligencia que ubica a la exautoridad en distintas regiones clave del país. "Existe la opción de que pueda estar en Santa Cruz, así como también en Cochabamba o La Paz", detalló el Fiscal General.

