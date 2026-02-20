TEMAS DE HOY:
Emiten orden de aprehensión para la expresidenta de Aduana, Karina Serrudo

La denuncia por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica se vincula a la compra de un terreno y a un proyecto de inversión con presuntos sobreprecios en Tarija.

Juan Marcelo Gonzáles

19/02/2026 20:14

Foto: Karina Serrudo, expresidente de Aduana
La Paz

El Ministerio Público de La Paz emitió una orden de aprehensión para la expresidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Karina Serrudo, quien fue denunciada penalmente y se encuentra bajo investigación por presuntos sobreprecios en dos procesos de contratación que habrían generado un daño económico estimado en 10 millones de bolivianos.

La orden de aprehensión fue emitida por tres delitos: contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

El primer hecho observado corresponde a la compra de un terreno destinado a la construcción de oficinas aduaneras en Tarija. Según el informe oficial, el predio fue adquirido por Bs 2,77 millones, pese a que existía otra oferta de Bs 1,8 millones.

El segundo caso involucra un proyecto de inversión valorado en cerca de Bs 23 millones, donde se detectó que el costo por metro cuadrado fue calculado en aproximadamente 1.000 dólares, cuando el precio real de mercado rondaba los 300 dólares. Esta diferencia habría generado un presunto sobreprecio de Bs 9 millones.

Karina Serrudo asumió la presidencia de la Aduana desde el 24 de noviembre de 2020 durante la gestión del expresidente Luis Arce Catacora.

