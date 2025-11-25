Ministro de Economía posesiona a Alberto Soto en la Aduana y a Jorge Zogbi en Impuestos Nacionales

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, posesionó este martes a Jorge Leonardo como nuevo director del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y a Alberto Soto como presidente ejecutivo de la Aduana Nacional.

Durante el acto, Espinoza encomendó a ambos funcionarios una tarea clave: “limpiar” las instituciones y erradicar la corrupción acumulada en los últimos años.

“En los últimos 20 años hemos tenido un deterioro constante de las instituciones del Estado. Ese periodo hoy ha terminado en un Estado cloaca, como dice el presidente”, afirmó el ministro.

El titular de Economía indicó que la modernización de estas entidades no será fácil y que es necesario un cambio de mentalidad para facilitar la formalización de sectores informales y así contribuir al crecimiento económico.

“La casa del terror debe terminar”

El nuevo director del SIN, Jorge Leonardo, remarcó que su gestión buscará cambiar la percepción negativa de la entidad.

“Estamos aquí para que Impuestos deje de ser la casa del terror. Queremos que respete los derechos de los contribuyentes y retome el camino de la institucionalización”, afirmó.

“La limpieza de la Aduana es obligatoria”

Por su parte, el flamante presidente de la Aduana, Alberto Soto, aseguró que la entidad entrará en un proceso de reestructuración profunda.

“Ya no podemos seguir tolerando lo vivido estos últimos 20 años: corrupción, abusos y contrabando. La limpieza y reestructuración de la Aduana es obligatoria”, señaló.

Soto también advirtió que los funcionarios que incurran en actos irregulares serán sancionados:

“Quien quiera aprovecharse de sus funciones deberá atenerse a las consecuencias”.

