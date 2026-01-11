Gobierno habilita puentes aéreos para abastecer mercados ante bloqueos

Ante los bloqueos de carreteras que afectan el transporte de productos y provocan el incremento de precios en los mercados, el Gobierno anunció la habilitación de puentes aéreos solidarios para garantizar el abastecimiento de alimentos en las principales ciudades del país.

La información fue confirmada por la senadora Lenny Ayala, quien explicó que esta medida busca asegurar la llegada de verduras, frutas y carnes a los mercados del eje central, especialmente en La Paz y Santa Cruz.

Según la autoridad, los productos serán trasladados desde Cochabamba, en coordinación directa con la Cámara Agropecuaria de ese departamento. El primer vuelo solidario está previsto para este lunes 12 de enero.

Ayala detalló que se tiene programado el traslado de aproximadamente 20 toneladas de productos, entre carnes y flores, con el objetivo de reducir el impacto del desabastecimiento y frenar la escalada de precios que afecta a la población.

El Gobierno señaló que estas acciones se mantendrán mientras persistan los bloqueos, priorizando el acceso a alimentos básicos para las familias bolivianas.

