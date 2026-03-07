Incremento a jubilados: estos son los montos que se pagarán desde abril

Al menos ocho de cada diez jubilados del Sistema de Reparto recibirán un aumento mensual superior a Bs 700 desde abril, según informó el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) como parte del ajuste anual de rentas correspondiente a la gestión 2026.

La medida beneficiará a más de 68.500 rentistas y derechohabientes en todo el país y aplicará un criterio de incremento progresivo, que otorga mayores aumentos a quienes perciben las rentas más bajas.

De acuerdo con el SENASIR, los incrementos mensuales irán desde Bs 755 para los jubilados con ingresos más bajos hasta Bs 283 para quienes reciben montos más altos.

El objetivo de este mecanismo es priorizar a los sectores más vulnerables y mantener un equilibrio en la distribución de los recursos del sistema.

El ajuste se calcula en función de la variación anual de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), que registró un incremento del 18,12% entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025.

La entidad también informó que el aumento será incluido en la planilla de marzo, cuyo pago se realizará en abril. En ese mismo desembolso se incorporará el retroactivo correspondiente a enero y febrero.

En la práctica, los jubilados que reciban un incremento cercano a Bs 700 mensuales podrían percibir alrededor de Bs 2.100 adicionales en abril, sumando el retroactivo de los primeros meses del año.

Con esta medida, el Estado busca proteger el poder adquisitivo de los jubilados y garantizar la sostenibilidad del Sistema de Reparto.

Para consultas, el SENASIR habilitó la línea de WhatsApp 71532879, destinada a brindar orientación y asistencia directa a los beneficiarios.

Mira la programación en Red Uno Play