Sindemia en Santa Cruz: ¿Qué es y por qué preocupa a las autoridades?

La región se encuentra bajo una amenaza sanitaria compleja debido a la aparición de una sindemia, término que describe la interacción de dos o más epidemias que ocurren al mismo tiempo. Esta situación preocupa a las autoridades porque la coincidencia de patologías potencia los riesgos para la población y satura los servicios de salud.

Julio César Koca, director del Sedes, explicó la gravedad de este escenario epidemiológico actual.

“Estamos en descenso de una patología como es el chikungunya y estamos en ascenso con otra; en medio de esto, están actuando enfermedades de la misma manera en el mismo tiempo, entonces eso es lo que se denomina una sindemia”, afirmó la autoridad.

Respecto al chikungunya, el reporte oficial contabiliza 4,660 casos positivos y un saldo trágico de seis fallecidos, todos mayores de 50 años con enfermedades de base. Actualmente, existen 37 pacientes internados, de los cuales cinco se encuentran en terapia intensiva, incluyendo a tres menores de un año.

Paralelamente, la influenza ha generado un rebrote preocupante con aproximadamente 365 nuevos casos detectados recientemente. Según Koca, este es un segundo evento tras un primer brote controlado en diciembre, marcando una curva de ascenso que mantiene en alerta a los epidemiólogos.

La llegada de biológicos se perfila como la principal estrategia para contener el avance de esta nueva ola de contagios.

“Esperamos que en las próximas semanas lleguen las vacunas respectivas, como lo ha anunciado la ministra de Salud, esto va a hacer que la prevención sea mucho más efectiva”, señaló el director del Sedes.

Por ahora, el sistema de salud prioriza la vigilancia de los grupos vulnerables ante la convivencia de ambos virus en el entorno urbano y provincial. Las autoridades instan a la población a mantener medidas de autocuidado mientras se estabiliza la transición epidemiológica de estas enfermedades.

