Con danza y música homenajean a El Alto en su 41 aniversario

En el marco de los actos por el 41 aniversario de la ciudad de El Alto, el Ballet Oficial de la Escuela Municipal presentó una puesta en escena especial acompañada por la cueca “A lo Alto”, una composición del reconocido músico Willy Claure interpretada junto a la artista urbana alteña Alwa, como homenaje a la identidad y la lucha de la urbe alteña.

La presentación reunió a jóvenes bailarines, estudiantes y profesores que integran el ballet dependiente de la Dirección de Cultura del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, quienes ofrecieron un espectáculo dedicado a resaltar el orgullo y la identidad de la ciudad.

El espectáculo se desarrolló pese a las condiciones climáticas adversas y en medio de un contexto de duelo para la ciudad tras los recientes hechos trágicos registrados la anterior semana. Sin embargo, el aniversario también es un momento para reafirmar la fortaleza de la población alteña.

“Tenemos un aniversario triste por todo lo que ha sucedido, pero no podemos perder el entusiasmo, la valentía, el coraje y el orgullo de ser alteños y ante todo bolivianos”, manifestó Pamela Alcazar, directora de Culturas de la Alcaldía de El Alto.

Como señal de respeto por las víctimas de los acontecimientos recientes, los integrantes del ballet portaron cintas blancas durante su presentación.

La presentación artística buscó resaltar el espíritu de lucha y resiliencia que caracteriza a la ciudad de El Alto.

