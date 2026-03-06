TEMAS DE HOY:
Marcial Franco Salazar Feminicidio adolescente librecambista asesinado

31ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Con danza y música homenajean a El Alto en su 41 aniversario

La reconocida composición de Willy Claure, interpretada junto a la artista alteña Alwa, acompañó una puesta en escena del Ballet Oficial de la Escuela Municipal, que dedicó su presentación a la ciudad en medio de un aniversario marcado por el luto.

Red Uno de Bolivia

06/03/2026 10:41

El Alto

Escuchar esta nota

En el marco de los actos por el 41 aniversario de la ciudad de El Alto, el Ballet Oficial de la Escuela Municipal presentó una puesta en escena especial acompañada por la cueca “A lo Alto”, una composición del reconocido músico Willy Claure interpretada junto a la artista urbana alteña Alwa, como homenaje a la identidad y la lucha de la urbe alteña.

La presentación reunió a jóvenes bailarines, estudiantes y profesores que integran el ballet dependiente de la Dirección de Cultura del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, quienes ofrecieron un espectáculo dedicado a resaltar el orgullo y la identidad de la ciudad.

El espectáculo se desarrolló pese a las condiciones climáticas adversas y en medio de un contexto de duelo para la ciudad tras los recientes hechos trágicos registrados la anterior semana. Sin embargo, el aniversario también es un momento para reafirmar la fortaleza de la población alteña.

“Tenemos un aniversario triste por todo lo que ha sucedido, pero no podemos perder el entusiasmo, la valentía, el coraje y el orgullo de ser alteños y ante todo bolivianos”, manifestó Pamela Alcazar, directora de Culturas de la Alcaldía de El Alto.

Como señal de respeto por las víctimas de los acontecimientos recientes, los integrantes del ballet portaron cintas blancas durante su presentación.

La presentación artística buscó resaltar el espíritu de lucha y resiliencia que caracteriza a la ciudad de El Alto.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD