Ofrenda a la Pachamama marca celebraciones por los 41 años de El Alto

En el marco de las celebraciones por los 41 años de creación de la ciudad de El Alto, se realizó una ceremonia ancestral de ofrenda a la Pachamama en el estudio principal de Red Uno, donde se encendió una tradicional mesa para pedir prosperidad, energía y bienestar para la población alteña.

El ritual fue dirigido por el amauta Víctor Machaca, quien explicó el significado espiritual de la ceremonia y destacó la importancia de agradecer a la Madre Tierra.

“Estamos con mucha energía positiva pidiendo al Tata Inti que nos den mucha luz, mucha fuerza y mucha energía para la ciudad de El Alto”, manifestó durante la ofrenda.

Machaca señaló que la ceremonia consiste en ofrecer una mesa a la Pachamama como un acto de gratitud por todo lo que brinda a la humanidad.

“La ceremonia consiste en pagar a la Madre Tierra para que nos vaya dando favores, porque de la Madre Tierra producimos todo. Ella nos protege y nos cuida de día y de noche”, afirmó.

El amauta destacó además el carácter diverso y trabajador de la ciudad de El Alto, señalando que es un espacio donde conviven personas de distintos lugares del país y del mundo.

La ceremonia también contó con la participación de representantes del Centro Cultural Kantus “Los Primos” de Mocomoco, quienes acompañaron el acto con música tradicional interpretada con sicus, zampoñas y bombo.

Su representante, Julio Pinto, resaltó la importancia de mantener vivas las tradiciones culturales en fechas significativas.

“Nuestra agrupación siempre está presente en actividades y fechas especiales. El Alto es una ciudad joven y pujante que siempre ha apoyado el arte”, señaló.

La ofrenda se realizó en medio de un ambiente ceremonial con música andina, mientras el fuego consumía los elementos de la mesita como parte del ritual de agradecimiento y petición de prosperidad para la ciudad alteña en su aniversario.

