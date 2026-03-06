¿Qué cambia con el Arancel Aduanero 2026? Publican versión digital para consulta

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) informó que el Arancel Aduanero de Importaciones 2026 (AAI-2026) ya se encuentra disponible en formato digital en el portal institucional. El documento está dirigido a operadores de comercio exterior y a la población en general.

La entidad señaló que el nuevo arancel fue actualizado e incluye un índice interactivo, herramienta que busca facilitar la búsqueda de información para quienes realizan operaciones de importación.

Diferimiento arancelario para varios productos

El comunicado también indica que la actualización contempla diferimientos temporales del Gravamen Arancelario (GA) al 0% para distintos bienes destinados a sectores productivos.

Entre los productos beneficiados se encuentran maquinaria y equipos para las industrias alimentaria, agroalimentaria, textil, metalúrgica y minera, además de neumáticos, aceites lubricantes, baterías y repuestos de vehículos, conforme al Decreto Supremo N.º 5516.

También se incluye a dispositivos electrónicos como computadoras, celulares e impresoras, medida que busca fortalecer la educación y promover el acceso a herramientas tecnológicas, según el Decreto Supremo N.º 5518.

Combustibles y alimentos incluidos en la actualización

El documento incorpora además el carburorreactor tipo queroseno para reactores y turbinas (Jet Fuel) con diferimiento arancelario, de acuerdo con el Decreto Supremo N.º 5543.

Asimismo, se establece el diferimiento arancelario para la importación de grano de soya, comprendido en la subpartida arancelaria 1201.90.00.00, según el Decreto Supremo N.º 5547.

Cambios en autorizaciones y tributos

El ministerio informó que también se actualizó la nómina de mercancías sujetas a autorizaciones previas, entre ellas prendas y complementos de vestir, calzados y muebles de madera, en el marco de la normativa vigente.

Finalmente, el AAI-2026 incorpora la modificación de la alícuota del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) para la importación de tractocamiones, correspondiente a la subpartida arancelaria 8701.21.00.00, según el Decreto Supremo N.º 5563.

AQUÍ EL DOCUMENTO COMPLETO:

