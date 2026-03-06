A una semana del accidente aéreo en El Alto, 24 personas siguen hospitalizadas

A una semana del accidente aéreo del avión Lockheed C‑130 Hercules registrado en la ciudad de El Alto, el Servicio Departamental de Salud de La Paz (Sedes) informó que 24 personas continúan internadas en seis hospitales del departamento.

El responsable del Centro Coordinador de Emergencia Departamental del Sedes, Juan José López, explicó que varios de los pacientes se encuentran en proceso de prealta, mientras que otros deberán permanecer bajo observación médica por más tiempo para garantizar su recuperación.

“Hasta el día de ayer (jueves) son seis los hospitales que siguen teniendo este tipo de pacientes con un total de 24 todavía internados; varios de ellos estaban en proceso de prealta y algunos deberán permanecer un tiempo más para salvaguardar su salud”, señaló la autoridad en conferencia de prensa.

Atención médica tras la emergencia

El día del accidente, ocurrido el 27 de febrero, 13 establecimientos de salud participaron en la atención de los heridos, registrándose 54 pacientes atendidos en las primeras horas de la emergencia.

El centro médico que recibió la mayor cantidad de afectados fue el Hospital del Norte, desde donde algunos pacientes fueron posteriormente derivados a otros hospitales para continuar con su tratamiento.

Según el reporte oficial, siete de los pacientes internados mantienen diagnóstico reservado.

Además, la Unidad de Discapacidad del Sedes realiza contención emocional y evaluación médica en el caso de un niño de 12 años que perdió ambas extremidades inferiores a consecuencia del siniestro.

Respuesta de emergencia

Durante la jornada del accidente participaron ambulancias del servicio SUMA 161 del municipio de El Alto y del sistema de auxilio Auxilio 167 de La Paz, además de otras instituciones que apoyaron en el traslado de los heridos.

Los hospitales activaron el código naranja, protocolo que se aplica ante emergencias con múltiples víctimas para reforzar la capacidad de respuesta del sistema de salud.

En medio de las labores de rescate y evacuación, también se reportó que ocho ambulancias resultaron dañadas durante los momentos de tensión que se generaron tras el accidente.

CON INFORMACIÓN DE ABI.

