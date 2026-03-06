Tripulantes del avión siniestrado en El Alto declaran y revelan detalles del vuelo antes del accidente

Los tripulantes que sobrevivieron al accidente del avión Lockheed C‑130 Hercules brindaron su declaración informativa ante el Ministerio Público, aportando detalles sobre el desarrollo del vuelo previo al siniestro ocurrido el 27 de febrero en El Alto.

El coordinador de la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Vida, Favio Maldonado, informó que los sobrevivientes prestaron su testimonio en calidad de testigos, dentro de la investigación por homicidio culposo y lesiones culposas.

“El Ministerio Público ha recibido las declaraciones de los tripulantes del C-130, quienes relataron cómo se desarrolló el vuelo desde su partida de Viru Viru hasta la llegada al aeropuerto de El Alto”, explicó la autoridad.

Qué dijeron los tripulantes

Durante su declaración, los tripulantes detallaron aspectos relacionados con:

El desarrollo del vuelo

Las condiciones del trayecto

El procedimiento de llegada al aeropuerto

La información recibida durante la operación aérea

Estos elementos forman parte del análisis que realiza la Fiscalía para establecer qué factores pudieron provocar el accidente.

Investigación del siniestro

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que el accidente dejó 21 personas fallecidas —17 adultos y cuatro niños— y 23 heridos, según los resultados de las autopsias realizadas por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público también emitió requerimientos a instituciones vinculadas con la operación aérea, entre ellas:

La Fuerza Aérea Boliviana (FAB)

Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos

Personal del Aeropuerto Internacional de El Alto

La investigación contempla el análisis de las condiciones meteorológicas, el peso de la aeronave, el tipo de carga transportada y las instrucciones emitidas desde la torre de control.

“Vamos a citar a toda autoridad y funcionario vinculado a este hecho, y el Ministerio Público garantizará la transparencia y comunicación oportuna”, afirmó Torrez.

Proceso por el robo del dinero

De manera paralela, las autoridades también investigan el robo de dinero que era transportado en el avión.

En este caso, la justicia determinó:

24 personas con detención preventiva

21 con detención domiciliaria

una con medidas sustitutivas

cinco en libertad

Las pesquisas continúan para esclarecer tanto las causas del accidente como las responsabilidades vinculadas al manejo del dinero que transportaba la aeronave.

