Tripulantes del avión siniestrado en El Alto declaran y revelan detalles del vuelo antes del accidente

Los sobrevivientes del Hércules C-130 relataron ante la Fiscalía cómo se desarrolló el trayecto desde Santa Cruz hasta El Alto, en el marco de la investigación para determinar las causas del siniestro.
06/03/2026 10:23

Los tripulantes que sobrevivieron al accidente del avión Lockheed C‑130 Hercules brindaron su declaración informativa ante el Ministerio Público, aportando detalles sobre el desarrollo del vuelo previo al siniestro ocurrido el 27 de febrero en El Alto.
El coordinador de la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Vida, Favio Maldonado, informó que los sobrevivientes prestaron su testimonio en calidad de testigos, dentro de la investigación por homicidio culposo y lesiones culposas.
“El Ministerio Público ha recibido las declaraciones de los tripulantes del C-130, quienes relataron cómo se desarrolló el vuelo desde su partida de Viru Viru hasta la llegada al aeropuerto de El Alto”, explicó la autoridad.
Qué dijeron los tripulantes
Durante su declaración, los tripulantes detallaron aspectos relacionados con:
El desarrollo del vuelo
Las condiciones del trayecto
El procedimiento de llegada al aeropuerto
La información recibida durante la operación aérea
Estos elementos forman parte del análisis que realiza la Fiscalía para establecer qué factores pudieron provocar el accidente.
Investigación del siniestro
El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que el accidente dejó 21 personas fallecidas —17 adultos y cuatro niños— y 23 heridos, según los resultados de las autopsias realizadas por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).
Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público también emitió requerimientos a instituciones vinculadas con la operación aérea, entre ellas:
La Fuerza Aérea Boliviana (FAB)
Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos
Personal del Aeropuerto Internacional de El Alto
La investigación contempla el análisis de las condiciones meteorológicas, el peso de la aeronave, el tipo de carga transportada y las instrucciones emitidas desde la torre de control.
“Vamos a citar a toda autoridad y funcionario vinculado a este hecho, y el Ministerio Público garantizará la transparencia y comunicación oportuna”, afirmó Torrez.
Proceso por el robo del dinero
De manera paralela, las autoridades también investigan el robo de dinero que era transportado en el avión.
En este caso, la justicia determinó:
24 personas con detención preventiva
21 con detención domiciliaria
una con medidas sustitutivas
cinco en libertad
Las pesquisas continúan para esclarecer tanto las causas del accidente como las responsabilidades vinculadas al manejo del dinero que transportaba la aeronave.
