Habría admitido su participación en el crimen: Sospechoso del feminicidio en Senkata espera su declaración informativa

La Policía aprehendió este viernes en la zona de Senkata, en la ciudad de El Alto, a Joel, principal sospechoso del feminicidio de Eimy E.M.M., una adolescente de 16 años, que perdió la vida tras ser estrangulada. El caso es investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

De acuerdo con el reporte policial, la captura se realizó mediante un operativo coordinado con la familia de la víctima. El sindicado había acordado un encuentro con la hermana de la adolescente y, cuando llegó al lugar de la cita, los efectivos policiales procedieron a su aprehensión.

Durante la requisa al sospechoso, los agentes encontraron una mochila que contenía un cuchillo, tres computadoras portátiles, cintas adhesivas, además de la cédula de identidad y el celular de la víctima, elementos que fueron secuestrados como parte de la investigación.

Según información preliminar proporcionada por los familiares, el sujeto habría admitido su participación en el crimen. Asimismo, la Policía presume que, por los objetos hallados en su poder, el investigado habría tenido la intención de agredir también a la hermana de la víctima.

Tras su captura, el sospechoso fue trasladado a dependencias de la Felcv de El Alto, donde permanece en celdas policiales a la espera de prestar su declaración informativa ante el fiscal y los investigadores asignados al caso.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que el hecho es investigado por el delito de feminicidio.

La autopsia médico legal realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) estableció que la causa de muerte fue anoxia cerebral, compresión cervical externa y asfixia mecánica por estrangulación manual.

La Fiscalía anunció que, una vez concluida la etapa preliminar de investigación, se presentará la imputación formal contra el acusado para que un juez determine su situación jurídica.

