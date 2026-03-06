Más de 100 pruebas marcarán el juicio por el feminicidio de Odalys Vaquiata que inicia el 13 de abril

El juicio oral por la desaparición y presunto feminicidio de Odalys Vaquiata comenzará el 13 de abril a las 09:00, según determinó el tribunal que asumirá la causa.

El abogado de la familia, Franklin Chacalluca, confirmó que el proceso ingresará a su etapa central con la presentación de más de 100 pruebas documentales, además de declaraciones testificales y peritajes que buscan establecer responsabilidades.

“El tribunal que va a conocer el desarrollo del presente juicio ya ha fijado fecha de inicio de juicio público, oral y contradictorio, vale decir que estamos hablando del 13 de abril a las nueve de la mañana”, indicó el jurista.

Más de 100 pruebas en el proceso

Según la defensa de la familia, el Ministerio Público presentará un amplio conjunto de evidencias, entre las que se incluyen:

Informes periciales

Registros de comunicaciones

Declaraciones de testigos

Actuaciones investigativas realizadas durante el proceso

Estos elementos buscan demostrar la responsabilidad penal del principal acusado y de otras personas vinculadas al caso.

El abogado subrayó que, pese a que el cuerpo de la víctima no fue hallado, la acusación considera que el conjunto de pruebas reunidas es suficiente para sustentar la imputación.

Acusados en el caso

La acusación formal presentada por el Ministerio Público de Bolivia señala como principal acusado a Joel P., además de otros imputados, entre ellos sus padres, por delitos relacionados con la desaparición y el presunto feminicidio.

La familia de la víctima anunció que en el juicio solicitará la pena máxima de 30 años de prisión sin derecho a indulto.

Un caso que conmocionó al país

La desaparición de Odalys ocurrió el 30 de marzo de 2024, tras un viaje a Tocaña, en el departamento de La Paz.

Según los antecedentes del caso, la joven descendió del vehículo luego de una discusión con su pareja. Desde entonces se inició una intensa búsqueda con varios rastrillajes, aunque hasta la fecha no se logró encontrar su cuerpo.

El proceso judicial que comenzará en abril es considerado uno de los casos de feminicidio más sensibles de los últimos años, por la magnitud de la investigación y la expectativa de la familia de obtener justicia.

