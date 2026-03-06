Intentaron rescatarlo, pero la profundidad lo impidió: motociclista muere ahogado en una laguna

Un motociclista perdió la vida la mañana de este viernes tras caer en una avenida inundada que se ha convertido en una especie de laguna en el barrio Tajibo, zona de la Pampa de la Isla, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Vecinos del sector relataron que intentaron ayudar al hombre cuando lo vieron pedir auxilio, pero la profundidad del agua impidió que pudieran rescatarlo.

De acuerdo con los testimonios, el hecho ocurrió a tempranas horas cuando algunos habitantes del lugar escucharon ruidos provenientes del agua. Una vecina relató que inicialmente pensó que se trataba de patos, ya que en el sector suele acumularse agua y es común ver aves en el lugar.

Sin embargo, minutos después otra residente alertó sobre la emergencia. “Doña Lourdes, se está ahogando un motoquero, por favor ayude”, contó la testigo. Al acercarse al lugar, aseguró que logró ver la mano del hombre moviéndose mientras pedía ayuda.

Ante la desesperación, intentaron socorrerlo. Incluso uno de los vecinos ingresó al agua, pero al notar la profundidad decidieron retroceder por temor a que también corriera peligro. Posteriormente se comunicaron con la Policía y con los bomberos, quienes llegaron al lugar para atender la emergencia.

Según los vecinos, el sector donde ocurrió el hecho figura en los planos municipales como una avenida; sin embargo, en los últimos días se ha transformado en una laguna debido a la acumulación de agua de lluvia y la falta de drenaje.

Los residentes aseguran que en reiteradas ocasiones solicitaron a la Alcaldía que se realicen trabajos para evitar que el agua se concentre en el lugar, advirtiendo que podría ocurrir una tragedia.

“Esta es una avenida. Varias veces pedimos que rellenen porque el agua se acumula y cualquier cosa puede pasar”, manifestó una vecina, quien también expresó su preocupación porque el agua podría incluso rebalsar hacia las viviendas cercanas.

De acuerdo con los testimonios, la víctima sería un joven que presuntamente trabajaba como mototaxista y que vivía en la urbanización Las Maras. Sus familiares llegaron al lugar y lograron reconocer el cuerpo tras el hecho.

Los vecinos insisten en que las autoridades municipales intervengan en el sector para realizar obras de drenaje y evitar que la avenida continúe funcionando como un punto de acumulación de agua, situación que advierten podría provocar nuevas tragedias.

