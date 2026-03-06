Tras las pistas de los autores: cámaras y testimonios claves en el caso del librecambista asesinado

Las investigaciones por el asesinato del librecambista Marcial Franco continúan avanzando mientras la Fiscalía y la Policía intensifican los operativos para identificar y capturar a los responsables del atraco que terminó con su vida.

La fiscal asignada al caso, Rose Mary Barrientos, informó que desde el primer día del hecho el Ministerio Público realiza diversos actos investigativos con el objetivo de dar con el paradero de los autores del crimen.

Según explicó la autoridad, entre las principales acciones realizadas se encuentran la recepción de declaraciones de familiares y de testigos que se encontraban en el lugar al momento del hecho.

“Desde el día número uno se está realizando todos los actos investigativos pertinentes. Lo que ha realizado el Ministerio Público junto con la Policía es la recepción de las declaraciones del entorno familiar y de los testigos que pudieran haber estado en el lugar”, señaló Barrientos.

Asimismo, indicó que los investigadores trabajan en el análisis de las cámaras de seguridad no solo del lugar donde se produjo el ataque, sino también de equipos instalados en zonas aledañas para reconstruir la ruta de escape de los delincuentes.

“Se está realizando el desdoblamiento de las cámaras de seguridad del lugar donde se observa a la víctima y a los delincuentes, además de otras cámaras cercanas para verificar por dónde se dieron a la fuga los autores del hecho”, agregó.

De acuerdo con las primeras imágenes analizadas, la Fiscalía busca inicialmente a dos personas que habrían participado directamente en el atraco. Sin embargo, no se descarta que otras personas hayan colaborado, especialmente durante la huida.

“Se advierte la participación de dos personas en las cámaras de seguridad, pero no se descarta la participación de terceras personas que hubieran colaborado en la fuga”, explicó la fiscal.

Respecto al móvil del crimen, Barrientos indicó que la principal hipótesis apunta al robo del dinero que portaba la víctima, aunque la investigación sigue abierta.

“No se descarta ningún tipo de hipótesis, pero lo que tenemos claro es que se trata de un asesinato cuyo móvil sería el robo del dinero que portaba el señor librecambista”, sostuvo.

Sobre las declaraciones de la familia, la fiscal señaló que los parientes indicaron que Franco había salido de su domicilio para dirigirse a su lugar habitual de trabajo, en inmediaciones del Cristo Redentor, donde ejercía la actividad de librecambista.

Las autoridades presumen que el crimen pudo haber sido producto de un seguimiento previo, una modalidad que suele aplicarse en robos dirigidos a personas que manejan dinero en efectivo.

“Con seguridad el Ministerio Público maneja la hipótesis de que se habría realizado un seguimiento previo a la víctima”, concluyó Barrientos, quien adelantó que en las próximas horas se esperan nuevos avances en la investigación.

