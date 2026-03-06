¡Todos contra el mosquito! Santa Cruz se moviliza este fin de semana en una gran minga contra la chikungunya

Las autoridades municipales, departamentales y del Ministerio de Salud convocaron a la población a participar en una gran minga de limpieza contra la chikungunya que se realizará este sábado 7 y domingo 8 de marzo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con el objetivo de reducir los criaderos del mosquito transmisor de la enfermedad.

El secretario municipal de Salud, Michael Méndez, informó que la intervención forma parte de un plan de contingencia ante el incremento de casos en algunos sectores de la capital cruceña.

“Venimos realizando esta minga en distintos municipios; ya hemos ingresado a los distritos 7, 8, 9 y 10, y mañana tenemos programado intervenir los distritos 2, 5 y 6”, explicó Méndez durante un contacto con el programa El Mañanero.

La autoridad señaló que estos sectores fueron priorizados debido a que registran mayor cantidad de casos positivos. “Son los distritos más afectados, por eso hemos tomado este plan de contingencia para ingresar a estos lugares”, indicó.

Asimismo, pidió el apoyo de la población, recordando que más del 80% de los criaderos de mosquitos se encuentran dentro de los domicilios.

“Los vecinos tienen que ayudarnos sacando recipientes que acumulen agua dentro de sus casas, porque ahí se generan los criaderos”, remarcó.

Intervención por fases

De acuerdo con el cronograma establecido, durante el sábado y domingo se realizará la limpieza en los barrios intervenidos, mientras que el lunes comenzará la fumigación en los distritos donde se desarrollará la minga.

Las autoridades también identificaron Unidades Vecinales (UV) con mayor cantidad de casos, por lo que las acciones se concentrarán inicialmente en los distritos 2, 5 y 6.

Apoyo del Ministerio de Salud

Por su parte, el coordinador departamental del Ministerio de Salud, doctor Tomás Humaday, informó que la campaña contará con el despliegue de 100 brigadas médicas.

“El objetivo es concientizar a toda la población, por eso estamos saliendo con 100 brigadas médicas”, explicó.

Humaday también indicó que el distrito 6 sería uno de los más afectados, por lo que las brigadas realizarán fichas epidemiológicas y orientarán a los pacientes para que puedan acudir a los centros de salud.

Llamado a la población

Las autoridades reiteraron que la lucha contra la chikungunya depende en gran parte de la participación ciudadana.

Entre las principales recomendaciones están:

Revisar patios y jardines

Volcar botellas y recipientes con agua

Vaciar floreros

Desechar llantas u objetos que acumulen agua

El llamado es a que todos los vecinos participen activamente en la gran minga, eliminando posibles criaderos del mosquito para evitar la propagación de la enfermedad en la capital cruceña.

Mira la programación en Red Uno Play