Maestros advierten que falta de fumigación en colegios dificulta prevenir el chikungunya

El ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos, Lorenzo Chávez, advirtió que la falta de fumigación y mantenimiento en las unidades educativas está dificultando las acciones de prevención contra el chikungunya en Santa Cruz.

Chávez señaló que estas tareas corresponden al municipio y denunció que no se están cumpliendo de manera adecuada.

Según explicó, en varios establecimientos existe carencia de limpieza, poda de árboles, mantenimiento del césped y fumigación de aulas, lo que incrementa el riesgo sanitario para estudiantes y docentes.

Además, indicó que la situación ya está afectando la asistencia escolar. De acuerdo con el dirigente, entre un 5% y 10% de los estudiantes no está asistiendo a clases debido a las enfermedades y las condiciones sanitarias.

Ante este panorama, los maestros anunciaron que darán flexibilidad académica a los estudiantes que falten por motivos de salud, permitiendo la entrega posterior de tareas, trabajos prácticos y evaluaciones para evitar que se perjudiquen en sus calificaciones.

No obstante, Chávez alertó que las epidemias están generando un impacto directo en el desarrollo normal de las clases y en el proceso educativo de niños y jóvenes.

