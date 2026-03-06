TEMAS DE HOY:
Biocidio Colombiano Infanticidio en Bolivia

23ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Maestros advierten que falta de fumigación en colegios dificulta prevenir el chikungunya

Docentes aseguran que entre el 5% y 10% de los estudiantes falta a clases por enfermedades y piden al municipio cumplir con las labores de limpieza y fumigación en los colegios.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

05/03/2026 22:51

Ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos, Lorenzo Chávez
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos, Lorenzo Chávez, advirtió que la falta de fumigación y mantenimiento en las unidades educativas está dificultando las acciones de prevención contra el chikungunya en Santa Cruz.

Chávez señaló que estas tareas corresponden al municipio y denunció que no se están cumpliendo de manera adecuada.

Según explicó, en varios establecimientos existe carencia de limpieza, poda de árboles, mantenimiento del césped y fumigación de aulas, lo que incrementa el riesgo sanitario para estudiantes y docentes.

Además, indicó que la situación ya está afectando la asistencia escolar. De acuerdo con el dirigente, entre un 5% y 10% de los estudiantes no está asistiendo a clases debido a las enfermedades y las condiciones sanitarias.

Ante este panorama, los maestros anunciaron que darán flexibilidad académica a los estudiantes que falten por motivos de salud, permitiendo la entrega posterior de tareas, trabajos prácticos y evaluaciones para evitar que se perjudiquen en sus calificaciones.

No obstante, Chávez alertó que las epidemias están generando un impacto directo en el desarrollo normal de las clases y en el proceso educativo de niños y jóvenes.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD