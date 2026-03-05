¿Cómo el HONOR Magic8 Lite rompió el Récord Guinness a la caída más alta de un smartphone?

El HONOR Magic8 Lite fue presentado en Bolivia con un nuevo Guinness World Record, tras resistir una caída de más de 6.1 metros. El dispositivo incorpora tecnologías orientadas a la resistencia estructural, autonomía energética y protección frente a condiciones de uso exigentes.
05/03/2026 11:13
Escuchar esta nota
HONOR presentó en Bolivia el HONOR Magic8 Lite, equipo que cuenta con una certificación de Guinness World Records por la caída más alta registrada para un smartphone. El hito se realizó el 29 de septiembre de 2025 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, cuando el HONOR Magic8 Lite resistió una caída de 6,133 metros bajo supervisión y verificación de dicha entidad internacional.
Es así como este smartphone llega para redefinir los estándares de resistencia dentro de su segmento, combinando diseño, tecnología y una durabilidad comprobada a nivel mundial. Su presentación marcó un nuevo punto de referencia para los usuarios que buscan un smartphone confiable, capaz de acompañarlos en el uso diario.
Esta resistencia no es casualidad. El dispositivo combina el Corning Gorilla Glass Victus 2, que protege la pantalla frente a golpes y rayones, con la tecnología HONOR Anti-Drop, basada en una estructura multicapa y materiales como el fluido no newtoniano flexible, capaces de dispersar la energía de los impactos.
Gracias a estas tecnologías, el HONOR Magic8 Lite puede soportar, por fuera y por dentro, impactos y caídas sobre superficies duras como mármol o asfalto, escenarios frecuentes en el uso diario. De esta forma, ofrece tranquilidad y confianza a los usuarios, quienes saben que su smartphone está preparado para enfrentar accidentes cotidianos.
El HONOR Magic8 Lite también cuenta con certificación IP69K, que garantiza protección frente a salpicaduras, inmersiones y chorros de agua a alta presión y temperatura, incluso en entornos industriales. Gracias a esta certificación, los usuarios pueden disfrutar de su smartphone con total confianza, sin preocuparse por el contacto con agua en su uso diario.
La autonomía es otro de sus puntos fuertes, gracias a la batería Silicon-Carbon de 8,300 mAh, la más potente de su segmento, que incorpora un algoritmo antienvejecimiento que garantiza hasta 6 años de uso, superando a las baterías de litio convencionales. Además, el dispositivo ofrece carga inversa, permitiendo suministrar energía a otros equipos cuando más se necesita.
El HONOR Magic8 Lite se encuentra disponible en Bolivia en colores Negro Medianoche, Verde Esmeralda y Dorado Amanecer. Como parte de su compromiso con la durabilidad, HONOR ofrece una garantía de 12 meses desde el momento de la compra para: cambio de pantalla principal y cambio de parte posterior, y una garantía de 6 meses por daños causados por el agua.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30