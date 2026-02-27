Yape acompaña el sueño mundialista y suma emoción al repechaje

Bolivia atraviesa semanas de expectativa. Con el repechaje a la vuelta de la esquina, la selección boliviana vuelve a concentrar la atención del país y a despertar un deseo compartido: volver a ver a la Verde en un Mundial.

En medio de este clima de ilusión y nervios, Yape realizó una activación en Santa Cruz, instalando una cuenta regresiva en Manzana 40, uno de los puntos más transitados de la ciudad. La acción buscó amplificar la emoción rumbo al partido de repechaje frente a Surinam, transformando la espera en un momento compartido entre hinchas.

El repechaje tiene un peso emocional y simbólico para el país. No solo define un resultado deportivo, sino que conecta a los bolivianos con recuerdos, rituales y emociones que forman parte de su cultura futbolera. La última vez que Bolivia llegó a un Mundial fue en 1994, un año que dejó huellas imborrables en la memoria colectiva y una canción que aún vive en el recuerdo de varias generaciones.

En ese contexto, Yape retomó recientemente ese capítulo de la historia a través de un spot que volvió a reunir a la Familia Valdivia, protagonistas de aquella canción que acompañó la histórica clasificación. Una pieza que apela a la nostalgia y a reconstruir una emoción que sigue vigente en los bolivianos.

A lo largo de este camino, la marca ha acompañado a la selección con distintas acciones pensadas para los hinchas, desde activaciones en los alrededores de los estadios hasta contenidos junto a influencers que reflejan el apoyo y la pasión que se vive en cada partido.

El fútbol es uno de los fenómenos que más une a los bolivianos. Alrededor de la selección se conectan familias, jóvenes, comerciantes, medios y ciudades enteras. Las conversaciones cotidianas, las redes sociales, las cábalas y el humor giran en torno a un mismo tema durante semanas, compartiendo la ilusión de volver a un Mundial.

Mientras la Verde se prepara para competir en la cancha, el país juega su propio partido desde fuera: alentando, soñando y acompañando. El repechaje no solo marca un momento deportivo decisivo, sino también el estado de ánimo de todo un país que vuelve a creer. En ese camino, Yape acompaña al hincha boliviano y a la selección en un momento clave del sueño mundialista.

