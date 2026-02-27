En una charla directa y personal, el entrenador de la selección boliviana, Óscar Villegas, se comunicó con Marcelo Martins Moreno para establecer los parámetros necesarios para su retorno a "La Verde". Ante el inicio del camino al Mundial en el repechaje —donde Bolivia enfrentará a Surinam y, de ganar, a Irak—, el estratega fue claro sobre las exigencias del combinado nacional:

"La selección requiere de jugadores en muy buenas condiciones físicas, técnicas y tácticas; también la selección tiene una manera de jugar", expresó Villegas.

El seleccionador subrayó que no habrá excepciones en la preparación de los convocados, afirmando que la única fórmula para integrar el equipo es alcanzar la plenitud deportiva.

"A nosotros nos gustaría que llegue al 100 por 100 y es la única fórmula que existe para estar en la selección", sentenció el DT, dejando la puerta abierta al "Matador" siempre y cuando cumpla con estos estándares de alta competencia.

Tras el fichaje de Martins por Oriente Petrolero, Villegas confirmó que el cuerpo técnico realizará un seguimiento exhaustivo al desempeño del delantero en el torneo local. Ante su posible debut este domingo frente a Real Tomayapo, el técnico concluyó:

“Se lo he dicho a él, sabemos que ya tiene un club y que puede jugar, pero es jugar y rendir. Hay que ver su rendimiento físico; es importante ser claros y hemos tenido una buena conversación con Marcelo”.

