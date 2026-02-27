TEMAS DE HOY:
Jhonny Fernández Secuestro en Cuatro Cañadas Perros peligrosos

32ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Guardiola, sobre el Real Madrid: "Cuanto más juegas contra los mejores, más aprendes"

El entrenador español del City se refirió al duelo que de octavos que sostendrán con el club blanco.

EFE

27/02/2026 13:50

Pep Guardiola DT del Manchester City. Foto: redes sociales del club inglés.
Inglaterra.

Escuchar esta nota

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, habló del sorteo de Liga de Campeones contra el Real Madrid

El entrenador español destacó que enfrentarse a rivales de alto nivel permite el crecimiento del equipo, tras confirmarse el cruce de octavos de final.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, habló del sorteo de Liga de Campeones contra el Real Madrid y dijo que "cuanto más juegas contra los mejores equipos más mejoras".

El técnico español compareció este viernes en rueda de prensa minutos después del sorteo que les emparejó con el Real Madrid en los octavos de final de la competición europea y estuvo poco hablador al ser preguntado por dicho enfrentamiento.

"Cuanto más juegues contra los mejores del mundo, más aprendes, más mejoras y mejor eres en el futuro", dijo en una escueta respuesta el de Sampedor. Real Madrid y City se han visto las caras en nueve ocasiones en las últimas cinco temporadas y se medirán de nuevo por un puesto en los cuartos de final de la Champions con el primer duelo disputado en el Santiago Bernabéu el 10 u 11 de marzo y la vuelta en el Etihad Stadium el 17 o 18 del mismo mes.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD