Tragedia en Manchester City: fallece un aficionado antes del partido contra Villarreal

Guy Bradshaw, de 35 años, fue encontrado sin vida en su apartamento de Benidorm por un amigo en la madrugada del martes, antes del partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League, según informó el Manchester City en un comunicado.

El conjunto inglés, mediante un comunicado en redes sociales, manifestó su “profunda tristeza” y transmitió sus condolencias a la familia, amigos y a toda la afición. La causa del fallecimiento no ha sido confirmada, pero según reportes locales, no se registraron circunstancias sospechosas.

En homenaje a Bradshaw, los seguidores del club han lanzado una campaña de recaudación para cubrir los gastos de repatriación del cuerpo y rendirle tributo en redes sociales, destacando el amor del aficionado por su equipo.

El Manchester City derrotó de visitante 2-0 al Villarreal en la tercera fecha de la Champions League en su nuevo formato, los autores de los goles fueron Erling Haaland y Bernardo Silva.

