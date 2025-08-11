Jack Grealish jugará cedido en el Everton por una temporada

El Everton y el Manchester City han llegado a un acuerdo para la cesión del centrocampista inglés Jack Grealish por una temporada. El internacional de 29 años se someterá a un reconocimiento médico esta semana y se espera que esté disponible para el debut liguero ante el Leeds United el próximo lunes.

El acuerdo incluye una opción de compra de unos 50 millones de libras (casi 60 millones de euros). Grealish, que llegó al City en 2021 procedente del Aston Villa por 100 millones de libras, fue una pieza clave en la temporada 2022-23, cuando el club conquistó el triplete.

En las dos últimas campañas, el futbolista ha visto reducida su participación, quedando fuera de partidos importantes como el cierre de la Premier League ante el Fulham y la Copa Mundial de Clubes.

