El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, brindó un informe oficial sobre la aprehensión del expresidente Luis Arce Catacora, a quien identificó como “el principal responsable” de un millonario daño económico al Estado en el marco del caso Fondo de Desarrollo Indígena (FDI).

Según la autoridad, el desfalco identificado en esta causa asciende a 360 millones de bolivianos, aunque el daño total por hechos relacionados podría superar los 700 millones de dólares.

Responsabilidad directa y múltiples delitos

Oviedo explicó que los hechos investigados se remontan a cuando Arce fungía como ministro de Economía, cargo desde el cual también ejercía la presidencia del Fondo Indígena, lo que, a juicio del Gobierno, le otorga responsabilidad directa.

El exmandatario fue aprehendido por los presuntos delitos de:

Favorecimiento al enriquecimiento ilícito

Resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes

Incumplimiento de deberes

Uso indebido de influencias

Conducta antieconómica

“Desde el Fondioc se autorizó el traspaso de dinero a cuentas particulares, se aprobaron recursos para proyectos fantasmas o a medio ejecutar. Todo esto explica parte de la crisis económica que hoy estamos enfrentando”, declaró Oviedo.

No habrá juicio de responsabilidades

El ministro aclaró que, al tratarse de hechos ocurridos antes de que Arce asumiera la Presidencia, no corresponde un juicio de responsabilidades, por lo que el proceso seguirá en la vía penal ordinaria.

“La justicia ordinaria es la encargada de juzgar a quienes resulten responsables”, remarcó.

Oviedo aseguró que el Gobierno mantiene una política firme de lucha contra la corrupción y que otras exautoridades del Directorio del Fondo Indígena, así como beneficiarios irregulares, deberán comparecer ante la justicia.

