El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que Arce tiene "responsabilidad directa" como expresidente del Fondo Indígena y confirmó que será juzgado por la vía ordinaria al no gozar de juicio de responsabilidades.
10/12/2025 19:42
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, brindó un informe oficial sobre la aprehensión del expresidente Luis Arce Catacora, a quien identificó como “el principal responsable” de un millonario daño económico al Estado en el marco del caso Fondo de Desarrollo Indígena (FDI).
Según la autoridad, el desfalco identificado en esta causa asciende a 360 millones de bolivianos, aunque el daño total por hechos relacionados podría superar los 700 millones de dólares.
Responsabilidad directa y múltiples delitos
Oviedo explicó que los hechos investigados se remontan a cuando Arce fungía como ministro de Economía, cargo desde el cual también ejercía la presidencia del Fondo Indígena, lo que, a juicio del Gobierno, le otorga responsabilidad directa.
El exmandatario fue aprehendido por los presuntos delitos de:
Favorecimiento al enriquecimiento ilícito
Resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes
Incumplimiento de deberes
Uso indebido de influencias
Conducta antieconómica
No habrá juicio de responsabilidades
El ministro aclaró que, al tratarse de hechos ocurridos antes de que Arce asumiera la Presidencia, no corresponde un juicio de responsabilidades, por lo que el proceso seguirá en la vía penal ordinaria.
“La justicia ordinaria es la encargada de juzgar a quienes resulten responsables”, remarcó.
Oviedo aseguró que el Gobierno mantiene una política firme de lucha contra la corrupción y que otras exautoridades del Directorio del Fondo Indígena, así como beneficiarios irregulares, deberán comparecer ante la justicia.
