Diésel escaso, filas interminables: así sobrevivieron los choferes al 2025

¿Fue 2025 el año de las filas? Desde enero hasta diciembre, las estaciones de servicio del país volvieron a mostrar la misma postal: extensas colas de camiones, buses y vehículos esperando cargar diésel.

A punto de cerrar el año, los transportistas no dudan.

“Sí, ha sido el año de las filas. Mucho perjuicio. ¿Cuántas horas se perdieron? Casi todo el día”, contó uno de ellos.

Otro conductor relató: “Lo máximo que esperé fue desde las 4 de la mañana hasta las 2 o 1 de la tarde… incluso hasta las 6”.

La preocupación vuelve a crecer entre los choferes del transporte pesado. Dicen que otra vez pasan horas y horas formados para conseguir combustible.

“Desde las 4… —¿Desde las 4 de la mañana?— Sí. Y los otros surtidores están peor. A las 4 ya había fila. Otra vez están las filas”, lamentó un transportista.

Otro chofer aseguró que su espera más reciente comenzó “ayer, desde las 9 de la noche, más o menos”.

Solo basta mirar toda la avenida: camiones, buses y distintos vehículos abarrotan el lugar, ocupando ambos lados de la vía mientras aguardan su turno para cargar.

Mira la programación en Red Uno Play