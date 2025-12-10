TEMAS DE HOY:
Nacionales

¿Trabajas en el sector público y tienes vacaciones pendientes? Esto es lo que debes saber

Según el comunicado oficial emitido este 10 de diciembre de 2025, la medida busca optimizar los recursos del Estado.

Red Uno de Bolivia

10/12/2025 12:21

¿Trabajas en el sector público y tienes vacaciones pendientes? Foto: ABI

El Gobierno Nacional ha emitido una normativa que suspende el pago económico por aquellas vacaciones que no fueron utilizadas por los servidores públicos.

Según el comunicado oficial emitido este 10 de diciembre de 2025, la medida busca optimizar los recursos del Estado, obligando a los funcionarios a tomar sus descansos físicos en lugar de acumularlos para cobrar su valor en dinero.

Los puntos claves que debes saber:

  • 🚫 Se prohíbe la compensación monetaria por días no gozados.
  • 📅 La medida entra en vigencia de inmediato.
  • 🏛️ Afecta a ministerios y entidades descentralizadas.

¿Hay excepciones a la regla?

La nueva norma aprobada por el gabinete de ministros el 8 de diciembre, ratifica el carácter irrenunciable y de uso obligatorio de las vacaciones, estableciendo que no podrán ser compensadas económicamente, salvo en situaciones excepcionales: fallecimiento del servidor público (a favor de herederos), extinción de la entidad, destitución, renuncia o cuando exista una sentencia ejecutoriada.

Haz clic en este enlace para conocer la norma completa:

