Fiscalía pedirá detención preventiva para el policía que disparó en Cotapachi

La Fiscalía Departamental de Cochabamba anunció que pedirá la detención preventiva del subteniente que reconoció haber accionado su arma de fuego durante el enfrentamiento registrado el lunes en el botadero de Cotapachi, donde dos personas perdieron la vida.

El fiscal departamental, Osvaldo Tejerina, explicó que el efectivo fue imputado por homicidio luego de que la inspección en el lugar confirmara el hallazgo de proyectiles compatibles con el armamento policial.

“En la inspección del lugar del hecho se recolectaron 13 proyectiles calibre 9 milímetros percutados y tres proyectiles, además de vainas de escopeta calibre 12. Tras esto se tomó declaración a los funcionarios policiales. Uno de los oficiales, el que estaba herido, informó que sí hizo uso de su arma reglamentaria y la accionó”, señaló Tejerina.

El subteniente, actualmente hospitalizado por heridas causadas por esquirlas, relató que disparó mientras intentaba escapar junto a otros policías, asegurando que temió por su vida cuando pobladores los amenazaron con quemarlos.

Tejerina detalló que el oficial entregó voluntariamente su pistola calibre 9 milímetros, que ahora está bajo pericia balística para determinar si coincide con las vainas halladas en el sitio donde cayeron las víctimas.

El fiscal sostuvo que el policía habría incumplido protocolos nacionales e internacionales al portar un arma letal en este tipo de operaciones. “Había una orden de operaciones respaldada por instrumentos de carácter internacional que prohíben portar armas de fuego de uso letal en estas intervenciones. Frente a esa prohibición, este oficial ingresó al operativo con un arma”, indicó.

Aseguró que se pedirá su detención preventiva mientras avance la investigación. “La solicitud no constituye una pena anticipada, sino una medida cautelar para garantizar el normal desarrollo del proceso”, añadió.

El enfrentamiento se registró durante la intervención policial a un bloqueo que comunarios mantenían desde hace doce días por un conflicto de límites entre Quillacollo y Colcapirhua, dejando como saldo dos fallecidos por impacto de bala.

Mira la programación en Red Uno Play