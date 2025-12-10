Este miércoles, el general Augusto Russo acudió a dependencias de la Fiscalía para prestar declaración por una denuncia de presunta discriminación contra un efectivo policial, cuando ejercía el cargo de comandante general de la Policía.

“De acuerdo con la notificación emitida por la autoridad del Ministerio Público, nos estamos presentando para brindar nuestra declaración informativa por un tema de discriminación que habría denunciado un efectivo policial, el coronel Pavel Vásquez. Como siempre, estamos acá disciplinadamente y acompañados por nuestro abogado para presentar nuestra declaración”, expresó Russo a su llegada.

El general señaló que, como funcionario policial y hombre de honor, está cumpliendo con la notificación y espera que se logre esclarecer cualquier duda relacionada con la denuncia.

“Vamos a absolver cualquier duda que tenga tanto el Ministerio Público como la Policía Boliviana respecto al delito de discriminación atribuido a mi persona en calidad de comandante general”, afirmó.

Russo aseguró que las acciones del Comando General se rigen estrictamente por la normativa interna y por ello presentará toda la documentación correspondiente para sustentar su testimonio.

“En ningún momento el Comando General, y mucho menos en mi gestión, ha ejercido discriminación contra ningún servidor público policial”, reiteró.

Además, indicó que la designación de cargos dentro de la institución se realiza en función a los méritos, la especialidad, la experiencia y la integridad de cada hombre y mujer policía.

