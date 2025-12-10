¡Duelo vibrante! Hoy: Flamengo Vs Cruz Azul por la Intercontinental

Flamengo de Brasil y Cruz Azul de México se enfrentarán hoy desde las 13:00, hora de Bolivia, en el Estadio Áhmad bin Ali, en Rayán (Catar). Ambos equipos buscan acceder a las semifinales, instancia en la que ya espera el Pyramids de Egipto.

El conjunto brasileño llega en un momento estelar, después de conquistar la Copa Libertadores de América y el Brasileirao. Por su parte, Cruz Azul arriba tras quedar eliminado de la Liga MX a manos de Tigres, con un empate 1-1 en su último partido.

Se prevé un duelo atractivo en el que ambos mostrarán su mejor versión, con el objetivo de avanzar lo más lejos posible en el torneo.

