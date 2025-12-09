Volvió de la muerte: atleta revive tras paro cardíaco en plena maratón (Video)

Parecía que ya había perdido la vida, pero la insistencia de sus compañeros permitió que volviera a respirar y recuperara el conocimiento. El hecho ocurrió en plena maratón: uno de los corredores que también participaba le practicó maniobras de RCP, mientras que el personal médico utilizó un desfibrilador para estabilizarlo.

Tras varios intentos, el atleta reaccionó y fue trasladado en una ambulancia de la organización, mientras que el compañero que le brindó los primeros auxilios continuó con la competencia. El video ha generado conmoción y ha abierto una reflexión sobre la importancia de conocer primeros auxilios y valorar la vida.

La grabación suma miles de reproducciones en redes sociales, acompañadas de mensajes de apoyo y reconocimiento a la rápida acción de los presentes.

