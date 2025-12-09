Volvió de la muerte: atleta revive tras paro cardíaco en plena maratón (Video)

En un video difundido en redes sociales se aprecia el angustiante momento en el que otro competidor, junto al equipo médico, lucha por reanimar a un atleta que había sufrido un paro cardíaco.
09/12/2025 18:34
Escuchar esta nota
Parecía que ya había perdido la vida, pero la insistencia de sus compañeros permitió que volviera a respirar y recuperara el conocimiento. El hecho ocurrió en plena maratón: uno de los corredores que también participaba le practicó maniobras de RCP, mientras que el personal médico utilizó un desfibrilador para estabilizarlo.
Tras varios intentos, el atleta reaccionó y fue trasladado en una ambulancia de la organización, mientras que el compañero que le brindó los primeros auxilios continuó con la competencia. El video ha generado conmoción y ha abierto una reflexión sobre la importancia de conocer primeros auxilios y valorar la vida.
La grabación suma miles de reproducciones en redes sociales, acompañadas de mensajes de apoyo y reconocimiento a la rápida acción de los presentes.
Mira la programación en Red Uno Play
17:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
17:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00