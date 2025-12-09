San Juan ya tiene fecha para jugar el indirecto por el ascenso a la DivPro

San Juan ya conoce el calendario de los partidos por el ascenso indirecto, luego de haber caído en la final de la Copa Simón Bolívar que otorgaba el pase directo a la División Profesional. El representante de Satélite Norte tendrá una nueva oportunidad para buscar su ingreso a la máxima categoría del fútbol boliviano.

El conjunto warneño disputará el primer encuentro el miércoles 17 de diciembre en Santa Cruz, donde ejercerá su condición de local. Tres días más tarde, el 20 de diciembre, deberá visitar a su rival, que saldrá entre ABB de El Alto o Wilstermann de Cochabamba, ambos comprometidos en la lucha por conservar su permanencia en primera división.

San Juan afronta esta instancia con la motivación de pelear nuevamente por el ascenso, mientras que ABB o Wilstermann jugarán estos encuentros con la urgencia de mantener su categoría en la élite del balompié nacional.

