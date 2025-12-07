TEMAS DE HOY:
Deportes

San Juan FC buscará el ascenso a la DivPro enfrentando a Wilstermann

El equipo cruceño quedó segundo en la Copa Simón Bolívar y ahora tendrá una oportunidad contra el penúltimo de la División Profesional. 

Martin Suarez Vargas

07/12/2025 19:32

Primer plantel de San Juan FC. Foto: Redes sociales.
Santa Cruz, Bolivia.

San Juan de Satélite Norte cerró su participación en la Copa Simón Bolívar como subcampeón, lo que le dará una última oportunidad de ascender a la División Profesional. El club cruceño deberá enfrentar al penúltimo de la tabla del torneo “Todos contra Todos”, actualmente ocupado por Wilstermann de Cochabamba, en un duelo decisivo por un cupo en la máxima categoría.

Carlo Navas delantero del plantel reconoció que el equipo no estuvo completo en el último encuentro, pero mantiene la esperanza de lograr el objetivo:

“Lo importante es que todavía tenemos la chance de conseguir ese anhelado ascenso. Seguiremos trabajando con humildad y sacrificio, haciendo lo que venimos haciendo todo el torneo. Toda la honra es para Dios”, aseguró.

El futbolista agregó que, sin importar el rival, San Juan FC planteará su estilo de juego con determinación y optimismo, confiando en que esta oportunidad sea la que les permita dar el salto al profesionalismo.

