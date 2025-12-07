Norris conquista el Mundial de F1 pese a la remontada loca de Verstappen

Escuchar esta nota
El piloto británico Lando Norris (McLaren) se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez en su carrera tras acabar tercero en el Gran Premio de Abu Dabi, última cita del campeonato 2025.
El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó la carrera, pero necesitaba que Norris no subiera al podio para arrebatarle el título. El piloto de 26 años mantuvo el control en una jornada tensa y finalizó por detrás de su compañero Oscar Piastri, segundo en la pista y tercero en el Mundial.
“Me siento fenomenal. Ahora sé un poco lo que sentía Max. Quiero felicitar a los dos, a Max y Oscar, por esta larga temporada. Lo he disfrutado”, dijo Norris antes de subir al podio.
“Ha sido un largo viaje con McLaren, casi nueve años, por lo que me siento muy orgulloso de poder devolverles algo”, agregó.
A pesar de la derrota, Verstappen se mostró sereno al final de la carrera.
"Estoy orgulloso de mi equipo. No estoy decepcionado. Nunca nos rendimos y luchamos hasta el final", afirmó el tetracampeón, quien estuvo a solo dos puntos del británico: 423 a 421.
Salida limpia y primeros giros clave
Oscar Piastri, que terminó la temporada tercero con 410 puntos, optó por una estrategia distinta saliendo con neumáticos duros. La largada fue ordenada, y los tres contendientes al título conservaron sus posiciones iniciales: Verstappen primero, seguido de Norris y Piastri.
En la primera vuelta, Piastri adelantó a Norris, dejándolo tercero, una posición que mantenía vivas las opciones del británico, pero sin margen de error ante un Verstappen líder.
Tsunoda, protagonista de un momento tenso
La atención se centró luego en el duelo entre Norris y Charles Leclerc (Ferrari), crucial para el campeonato.
Norris fue el primero en entrar a boxes (vuelta 17), cayendo temporalmente al noveno puesto y obligado a remontar. El momento más delicado fue el adelantamiento al japonés Yuki Tsunoda, quien intentó cerrarle el paso agresivamente.
Desde el equipo, Red Bull le pidieron a Tsunoda contener a Norris, a lo que el piloto respondió por radio:
“Dejadme, ya sé lo que tengo que hacer”.
Norris logró superarlo en la vuelta 23, pero fue arrinconado contra el muro y salió de pista. Los comisarios investigaron a ambos pilotos y sancionaron únicamente a Tsunoda por movimientos peligrosos.
Piastri cede, Verstappen acelera
En esa misma vuelta, Verstappen hizo su parada, dejando el liderato provisional a Piastri, quien aún no había cambiado neumáticos. Al promediar la carrera, la diferencia entre ambos era insuficiente: menos de 20 segundos.
Verstappen recuperó la punta en la vuelta 41. Poco después, Piastri entró a boxes y se reincorporó segundo, mientras Norris, que también paró por segunda vez, usó neumáticos blandos para proteger su podio frente a Leclerc.
