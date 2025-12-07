¿Era el duende Nodal? Cazzu relata su escalofriante experiencia paranormal en México

Julieta Emilia Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, cantante argentina de éxitos como Nada y La Cueva, compartió con sus seguidores una experiencia paranormal que vivió durante su reciente visita a México, donde formó parte de su gira por América Latina.

La trapera, cuya popularidad ha crecido tras su separación del cantante Christian Nodal, relató que la noche en uno de sus hospedajes comenzó de manera tranquila, hasta que sucedió lo inesperado. “Estaba a punto de dormirme, todo marchaba normal, y de repente me abrieron las cortinas… ¡yo estaba totalmente sola!”, comentó Cazzu.

Preocupada y sin encontrar explicación lógica, la artista llamó a su compañero de shows, conocido como 'Titi', quien se trasladó a dormir junto a ella. Aun así, la presencia continuó moviendo las cortinas, sistema que funcionaba por electricidad y requería presionar un botón para activarlo. Ante la situación, 'Titi' decidió hacer una oración antes de intentar dormir nuevamente.

La situación se volvió aún más misteriosa cuando Cazzu recibió un mensaje de una amiga con “poderes especiales” preguntando si estaba bien. Este detalle solo aumentó la intriga y el nerviosismo de la cantante.

En redes sociales, la anécdota se viralizó rápidamente, y los usuarios no tardaron en bromear e incluso teorizar sobre brujerías relacionadas con la nueva pareja de Nodal, Ángela Aguilar. Entre los comentarios más populares se encontraba: “Era el duende Nodal molestando por ahí”. Otros destacaron la habilidad de Cazzu para relatar sus experiencias de manera entretenida y cercana.

